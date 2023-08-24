Агент Чистякова назвал маловероятным участие футболиста в матче с «Уралом»: «Дима работает по своей программе»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, сообщил «СЭ», что защитник пока не тренируется в общей группе команды.

«Новость о том, что Дима приступил к тренировкам в общей группе, к сожалению, не соответствует действительности. Он разминается вместе со всеми, но работает по своей программе. Участие в матче с «Уралом» маловероятно, но все будет решать тренерский штаб», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил четыре последних матча «Зенита».

После победы над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала».