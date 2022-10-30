Агент Чистякова объяснил, почему защитник остался в запасе на матч «Зенита» с «Краснодаром»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова объяснил, почему футболист остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У Чистякова сейчас нет проблем со здоровьем. Выходить ему в стартовом составе или нет — решает главный тренер», — приводит «Спорт день за днем» слова Талаева.

В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 7 матчах «Зенита» и провел на поле в сумме 462 минуты. В матче с «Краснодаром» 28-летний россиянин появился на поле после перерыва, он заменил Нуралы Алипа.