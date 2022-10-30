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Сегодня, 20:25

Агент Чистякова объяснил, почему защитник остался в запасе на матч «Зенита» с «Краснодаром»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова объяснил, почему футболист остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У Чистякова сейчас нет проблем со здоровьем. Выходить ему в стартовом составе или нет — решает главный тренер», — приводит «Спорт день за днем» слова Талаева.

В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 7 матчах «Зенита» и провел на поле в сумме 462 минуты. В матче с «Краснодаром» 28-летний россиянин появился на поле после перерыва, он заменил Нуралы Алипа.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/problem-so-zdorovem-net-agent-chistyakova-o-nepopadanii-dmitriya-v-startovyy-sostav-na-match-s-krasn
Дмитрий Чистяков
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