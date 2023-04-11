Агент Чистякова отреагировал на информацию о том, «Зенит» хочет приобрести центрального защитника

Агент Дмитрий Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что летом питерский клуб хочет приобрести центрального защитника с российским паспортом.

«У меня нет переживаний. Конкуренция — это, наоборот, двигатель прогресса. Есть ли интерес к Дмитрию? Все, кто обращается, адресовываются в клуб. Да, такие клубы есть. Естественно это клубы РПЛ. Переговоры об аренде? Пока ни в каком случае. Сейчас Дима будет доказывать свою состоятельность, а летом посмотрим что будет. Никто не близок к никакому уходу из «Зенита». Дима — профессиональный спортсмен. Конкуренция — это часть его профессии. Он будет стараться ее выиграть, а там уже пускай тренер дальше решает. Может, летом «Зенит» сам скажет: «Дима нам больше не нужен. Ищите команду», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем чемпионате России он сыграл всего 7 матчей, причем только в одном из них вышел в стартовом составе. Пару центральных защитников «Зенита» составляют бразильцы Родригао и Роберт Ренан.