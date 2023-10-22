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РПЛ

22 октября, 23:54

Агент Чистякова отреагировал на интерес Осинькина к футболистам «Зенита»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на слова главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, который заявил о желании подписать пару игроков сине-бело-голубых.

— Главный тренер «Крыльев Советов» сказал, что ему было бы интересно подписать пару игроков «Зенита».

— Пускай и подписывают пару, — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.

— Один из них Дмитрий.

— Хорошо, один из них Дмитрий. Когда Игорь Витальевич скажет, что ему интересен Чистяков, тогда можете задать вопрос.

— Сейчас все Дмитрия устраивает в «Зените»?

— Дмитрия не может все устраивать, он не играет. Но это точно не значит, что все игроки петербургского клуба будут готовы перейти в те клубы, которые будут говорить о том, что готовы подписать кого-то из «Зенита». Там много, кто сидит на скамейке.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и один — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-chistyakova-otreagiroval-na-interes-osinkina-k-igrokam-zenita
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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