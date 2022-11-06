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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева об игре футболиста.
Ранее Медведев раскритиковал Чистякова и намекнул на то, что игрок может покинуть команду.
— Есть ли после таких высказываний у Дмитрия желание играть за «Зенит»?
— Играть за «Зенит» — мечта детства Дмитрия, — сказал Талаев СЭ". — Ради перехода он пошел на многие уступки. До вчерашнего дня даже разговоров не было о том, чтобы куда-то уйти или, что он хочет куда-то уйти. Дмитрий хочет работать и доказывать. Если генеральный директор клуба считает, что ему лучше уйти, пускай тогда скажет об этом. Но еще раз повторю, Дима хочет играть в «Зените».
В текущем сезоне 28-летний Чистяков провел 9 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за команду из Санкт-Петербурга с октября 2020 года.
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