Агент Чистякова предположил, что футболист не сыграет в матче «Зенит» — «Факел»

Футбольный агент Дмитрий Талаев заявил, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков восстановился от травмы, но скорее всего, он не примет участие в матче 4-го тура против «Факела».

«С Димой все в порядке, он чувствует себя хорошо. Но, наверное, ему еще нужно поберечь себя. Скорее всего, он не сыграет с «Факелом», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо него на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.

Матч «Зенит» — «Факел» пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.