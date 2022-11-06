Агент Чистякова раскритиковал гендиректора «Зенита»: «Нельзя позволять себе такие высказывания»

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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» раскритиковал генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева за слова о возможном переходе футболиста в «Ахмат».
5 ноября после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ Медведев заявил, что проведет «серьезный разговор» с Чистяковым и намекнул на возможный уход игрока из клуба.
— Видимо, Александру Ивановичу неправильно донесли информацию, или после поражения на эмоциях он сказал что-то лишнее, о чем, надеюсь, сейчас уже сожалеет, — сказал Талаев.
— Был ли уже «серьезный разговор» у Медведева с Чистяковым?
— Нет, пока не было разговора. Мы его ждем с нетерпением.
— Медведев говорил, что нельзя исключать переход в «Ахмат». Есть ли что-то такое?
— Это его домыслы какие-то. Вернее, даже не его. Так понимаю, что он прочитал комментарии господина Орлова и после этого, наверное, подумал, что эта информация соответствует действительности. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста.
В текущем сезоне 28-летний Чистяков провел 9 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.
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