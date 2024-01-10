Агент Чистякова: «Интерес к Дмитрию есть, но мы пока ничего не рассматриваем»

Агент Андрей Талаев ответил на вопрос, возможен ли переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с «Зенитом». На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 5 матчей в РПЛ и 2 — в FONBET Кубке России. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.