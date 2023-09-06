Агент Чистякова рассказал о состоянии здоровья игрока

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что состояние здоровья защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова стало лучше.

«Не могу ответить на этот вопрос, состояние с каждым днем все лучше и лучше. Вопрос в том, когда у него совсем не будет неприятных ощущений. Тогда и сможет играть. Пока они остаются, к сожалению. Но сейчас уже намного лучше, чем было», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

29-летний россиянин получил повреждение 29 июля в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Из-за травмы спины защитник покинул поле на 17-й минуте первого тайма.

В текущем сезоне Чистяков провел 4 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.