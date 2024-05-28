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Сегодня, 12:30

Агент Чистякова сообщил, что футболист начнет подготовку к сезону с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в разговоре «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«У Дмитрия контракт с «Зенитом», поэтому подготовку к сезону он точно начнет с «Зенитом», а там будет видно. Думаю, что сборы он проведет с «Зенитом». Пока никаких контактов с другими клубами не было», — сказал Талаев «СЭ».

В минувшем сезоне РПЛ Чистяков провел 15 матчей во всех турнирах. Во второй части сезона 30-летний футболист на правах аренды выступал за «Сочи».

Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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