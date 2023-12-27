Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

Агент Чистякова: «Интерес к Диме есть, но захочет ли «Зенит» его отпустить»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о возможном уходе футболиста из питерской команды.

«Интерес к Диме есть, а дальше будем смотреть. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как «Зенит» на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова. В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию. Если «Зенит» будет против ухода, значит Дима будет доказывать свою состоятельность», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Ранее Талаев ответил на вопрос, возможен ли переход Чистякова в «Сочи».

В этом сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Шох: «Вряд ли Алип перейдет в «Реал», но ничего исключать нельзя»
Адиев отреагировал на интерес «Реала» к Алипу: «Хочу, чтобы он добивался больших успехов»
Источник: «Реал» заинтересован в защитнике «Зенита» Алипе
Кафанов — об итогах первой половины сезона для «Ростова»: «Начало провалили, наше место закономерно»
Прохин на правах аренды перешел в «Оренбург»
В «Зените» прокомментировали возможный переход Артура в клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Источник: «Реал» заинтересован в защитнике «Зенита» Алипе

Представители Алипа отреагировали на информацию об интересе «Реала» к игроку