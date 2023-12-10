Агент Чистякова сообщил, что защитник дернул мышцу: «Надеюсь, ничего криминального»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с «СЭ» высказался о серьезности повреждения футболиста.

Футболист был заменен на 24-й минуте матча 18-го тура против «Пари НН» (1:0).

«Пока не знаю, насколько серьезное повреждение у Дмитрия. Еще нет результатов обследования. Думаю, ничего серьезного. Он просто дернул мышцу, надеюсь, что там нет ничего криминального», — сказал Талаев «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.