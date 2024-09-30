Агент Чистякова: «У Димы есть желание бороться за место в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отсутствие игрового времени у футболиста.

— Дима будет доказывать, — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

— Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?

— Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 3 матча в Кубке России и забил один гол. В РПЛ защитник не сыграл ни одного матча.