Агент Чистякова заявил, что его клиент не собирается покидать «Зенит»

Футбольный менеджер Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Чистяков не собирается покидать «Зенит», а как будет — посмотрим. Как можно кого-то переманить из «Зенита»? Дмитрий работает, свое дело делает, а там уже пусть Сергей Богданович решает. В конце сезона будем смотреть, как и что», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

29-летний защитник выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года.