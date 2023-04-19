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Сегодня, 09:33

Агент Чистякова заявил, что его клиент не собирается покидать «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный менеджер Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Чистяков не собирается покидать «Зенит», а как будет — посмотрим. Как можно кого-то переманить из «Зенита»? Дмитрий работает, свое дело делает, а там уже пусть Сергей Богданович решает. В конце сезона будем смотреть, как и что», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

29-летний защитник выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-dmitrij-ne-sobiraetsya-pokidat-zenit/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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