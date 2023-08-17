Агент Чистякова заявил, что футболист не готов играть на 100% в матче со «Спартаком»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о возможном участии футболиста в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» после полученной травмы.

«Решение об участии Димы принять участие в матче со «Спартаком» зависит от главного тренера и медицинской службы. На сто процентов он не готов играть. Пока непонятно, будет ли Чистяков в заявке», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил три последних матча «Зенита».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени.