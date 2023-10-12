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Сегодня, 09:20

Агент Чистякова заявил, что игрок не обсуждал свое будущее с главным тренером «Зенита» Семаком

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев высказался о ситуации с будущим защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

— Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживем до Нового года, а там посмотрим, — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

— Был ли разговор с Семаком о будущем?

— Нет.

— Есть ли в данный момент предложения?

— Без комментариев.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в четырех матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-razgovora-o-budushhem-s-semakom-ne-by-lo/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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