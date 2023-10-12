Агент Чистякова заявил, что игрок не обсуждал свое будущее с главным тренером «Зенита» Семаком

Сегодня, 09:20
Футбольный агент Андрей Талаев высказался о ситуации с будущим защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
— Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживем до Нового года, а там посмотрим, — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
— Был ли разговор с Семаком о будущем?
— Нет.
— Есть ли в данный момент предложения?
— Без комментариев.
В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в четырех матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.