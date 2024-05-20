Агент Чистякова заявил, что защитник не хочет играть в первой лиге

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем своего клиента.

«Сочи» в январе арендовал 30-летнего защитника у «Зенита». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Сочи» хороший клуб, но играть в первой лиге Дмитрию не хочется. У него действующий контракт с «Зенитом», так что игрок вернется в петербургский клуб», — цитирует Талаева Metaratings.

В текущем сезоне Чистяков провел за сочинцев 7 матчей. Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.