Агент Чистякова заявил, что защитник не планирует покидать «Зенит»

Сегодня, 19:54
Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев отреагировал на то, что футболист получает мало игрового времени.
— Дима — профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить.
— Чистяков готов дальше ждать шанса? Или, возможно, обсуждал с руководством вопрос об аренде?
— Никто ни с кем не разговаривал. Он доказывает и ждет своего шанса, — цитирует «РБ Спорт» Талаева.
В текущем сезоне 28-летний защитник сыграл полный матч против «Химок» (1:1) в 1-м туре чемпионата России, в 4-м туре против «Ахмата» (0:0) провел на поле 3 минуты, а в остальных матчах РПЛ остался на скамейке запасных. Всего в этом сезоне Чистяков принял участие в 6 играх за клуб.
Защитник перешел в «Зенит» из «Ростова» в 2021 году, до этого он провел сезон в питерском клубе на правах аренды. Срок его действующего соглашения рассчитан до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования