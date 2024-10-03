Сегодня, 15:10
Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес своего клиента от футбольного эксперта Тимура Гурцкая.
— Идет жесточайшая критика в адрес Даниила. Разделяете ее?
— Нет.
— Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент «срет, как полковая лошадь». Что ответите Теодору?
— Теодору отвечу — пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 21-летний Денисов провел 13 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.