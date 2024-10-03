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Агент Маньяков — о критике Денисова: «Пусть Гурцкая следит за своими словами»

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Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес своего клиента от футбольного эксперта Тимура Гурцкая.

— Идет жесточайшая критика в адрес Даниила. Разделяете ее?

— Нет.

— Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент «срет, как полковая лошадь». Что ответите Теодору?

— Теодору отвечу — пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Денисов провел 13 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов

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