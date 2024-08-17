Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:34

Агент Фомина — об интересе из Европы: «Сложно, конкретных предложений не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина в Европе, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть ли интерес к Фомину со стороны европейских клубов? Сейчас с этим сложно. Конкретных предложений на данный момент не было», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, контракт игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел четыре матча во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема: «Тренеры «Спартака» зарабатывают на трансферах, а руководству и болельщикам все нравится»

Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Советы Гаджиева приносят только пользу»