Агент Фомина — об интересе из Европы: «Сложно, конкретных предложений не было»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина в Европе, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть ли интерес к Фомину со стороны европейских клубов? Сейчас с этим сложно. Конкретных предложений на данный момент не было», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, контракт игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел четыре матча во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.