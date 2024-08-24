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Сегодня, 07:50

Агент Фомина: «Интерес от «Комо» действительно был»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в один из европейских клубов.

Ранее СМИ сообщали, что итальянский «Комо» заинтересован в трансфере Фомина.

«Интерес от «Комо» действительно был, но контакты с ними были пару недель назад. Пока ничего конкретного», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фомин провел 5 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Комо
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