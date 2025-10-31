Агент Хлусевича — о возможном уходе футболиста из «Спартака»: «Даниил — игрок красно-белых»

Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков прокомментировал «СЭ» информацию, что игрок может покинуть московский клуб.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Хлусевич может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно из-за недостатка игрового времени.

«Нам ничего не известно об этих слухах. На данный момент Даниил игрок «Спартака». И он максимально сконцентрирован на предстоящих матчах команды. Что будет зимой, еще никому не известно», — сказал Мавренко «СЭ».

24-летний Хлусевич в этом сезоне провел за клуб 9 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока со «Спартаком» заключен до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.