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Сегодня, 08:41

Агент Хлусевича: «Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет его продавать»

Руслан Минаев
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков подтвердил интерес к игроку со стороны «Болоньи».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует агента matchtv.ru.

Ранее об интересе клуба серии А сообщал Metaratings.

22-летний футболист выступает за красно-белых с 2022 года. Его действующий контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2023/24 Хлусевич сыграл за «Спартак» три матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: matchtv.ru
Даниил Хлусевич
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РПЛ
ФК Болонья
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