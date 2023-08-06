Агент Хлусевича: «Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет его продавать»

Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков подтвердил интерес к игроку со стороны «Болоньи».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует агента matchtv.ru.

Ранее об интересе клуба серии А сообщал Metaratings.

22-летний футболист выступает за красно-белых с 2022 года. Его действующий контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2023/24 Хлусевич сыграл за «Спартак» три матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.