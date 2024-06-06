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Сегодня, 12:52

Агент Худякова: «Есть большая вероятность, что Даниил окажется в европейском чемпионате»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря Даниила Худякова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес европейских клубов к 20-летнему вратарю.
Ранее издание Metaratings сообщило, что Худяковым интересуются клубы из Австрии и Португалии.

«Сейчас Даниил выбирает варианты для продолжения карьеры. Летний период долгий, скоро начнется еще Евро, за которым будут пристально следить. Сейчас такое своеобразное затишье, если не брать российский рынок. Есть большая вероятность, что Худяков окажется в европейском чемпионате. Рассматриваются ли российские клубы? Нет. Не рассматриваем российские варианты, потому что это непомерная компенсация [футбольным школам], которую никто не потянет. А идти на погашение компенсации через вторую лигу мы не хотим. Мы не хотим так поступать по отношению к «Локомотиву», хотя можно было полгода побыть в ФНЛ-2», — сказал Шпинев «СЭ».

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 1 миллион евро.

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
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