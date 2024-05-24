Агент Козлова: «Интерес к Данилу есть и в России, и в Европе»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны других клубов.

«Интерес к Козлову есть и в России, и в Европе. Он привлек к себе внимание игрой в весенней части. Так что многое из того, что просачивается в прессу имеет место быть. Я планово веду свою работу с перспективой на летнее трансферное окно. Сам Данила сейчас сконцентрирован только на том, чтобы помочь «Балтике» в оставшейся части сезона в РПЛ, а также на финале Кубка.

«Зенит», как и многие другие клубы, наблюдает за прогрессом Козлова. Но не знаю, насколько им сейчас актуален этот футболист, учитывая насыщенность игроками в центре поля и атакующей линии. Здесь лучше спросить у них», — цитирует «РБ Спорт» Голяну.

В этом сезоне 19-летний россиянин забил 8 голов и сделал 12 голевых передач в 31 матче.