Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Агент Козлова: «Данила недоволен игровым временем в «Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, прокомментировал попадание своего клиента в список номинантов премии «Первая Пятерка 2024», которая присуждается лучшему молодому футболисту России.

«Безусловно, в такой ситуации расстраиваться не приходится. Я думаю, что любому футболисту важно побеждать в каждой номинации. Когда футболисты говорят, что их не интересует победа в гонке бомбардиров или другой любой номинации, это лишь иллюзии. Я уверен, что для каждого спортсмена это важно», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Также Голяна заявил, что Козлов недоволен своим игровым временем.

«Доволен ли Козлов своим игровым временем? На данный момент, нет. Цель на этот сезон — максимально проявить себя для того, чтобы игроком стартового состава «Краснодара». Зимой возможна аренда Данилы в другой клуб? Нет, конечно. Даже не обсуждается», — сказал агент.

В нынешнем сезоне 19-летний Козлов провел 21 матч во всех турнирах (923 минуты), забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Спорт День за Днем
Данила Козлов (ФК Краснодар)
ФК Краснодар
Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Сегодня
Вчера
Неделя