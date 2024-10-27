Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

Агент Ходжи: «Велдин в восторге от Казани, ему нравится Россия»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Данко Дикич рассказал, что полузащитник Велдин Ходжа быстро адаптировался в «Рубине».

22-летний хорватский футболист сделал дубль в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Велдин великолепно адаптировался в «Рубине», он очень счастлив в клубе, в восторге от Казани, ему нравится Россия. Все просто великолепно. Он чувствует себя там своим, в клубе все очень профессионально», — приводит слова Дикича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ходжа провел 8 матчей за «Рубин», забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Сегодня
Вчера
Неделя