Агент Санчеса ответил, на какой стадии переговоры по трансферу игрока в «Спартак»

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Информация о том, что Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас плотно общается с «Тоттенхэмом», но не с нами. По результатам общения клубов мы получим ответ и будем думать», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник выступает за английский клуб с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за «шпор» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.