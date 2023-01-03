Агент Давыдова рассказал, что футболист останется в профессиональном футболе

Иван Бакулин, агент нападающего «Химок» Дениса Давыдова рассказал о будущем своего клиента.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится. Далеко не загадываем, движемся шаг за шагом. Как бы это ни звучало, но медийная лига была лишь для поддержания игрового тонуса, потому что Денису не хватало именно игрового ритма», — приводит слова Давыдова Metaratings.ru.

27-летний Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел за основную команду подмосковного клуба один матч в Кубке России и не отметился результативными действиями. Также на его счету шесть матчей за «Химки-М» во Второй лиге. В Медиалиге Давыдов выступал за команду Reality.