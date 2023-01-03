Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Агент Давыдова рассказал, что футболист останется в профессиональном футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Иван Бакулин, агент нападающего «Химок» Дениса Давыдова рассказал о будущем своего клиента.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится. Далеко не загадываем, движемся шаг за шагом. Как бы это ни звучало, но медийная лига была лишь для поддержания игрового тонуса, потому что Денису не хватало именно игрового ритма», — приводит слова Давыдова Metaratings.ru.

27-летний Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел за основную команду подмосковного клуба один матч в Кубке России и не отметился результативными действиями. Также на его счету шесть матчей за «Химки-М» во Второй лиге. В Медиалиге Давыдов выступал за команду Reality.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-denisa-davydova-denis-ostayotsya-v-professionalnom-futbole-mediinaya-liga-byla-dlya-podderzhaniya-igrovogo-tonusa-217706/
Футбол
ФК Химки
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели военнослужащего или ранения в ходе СВО
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
В США назначили первую казнь трансгендера
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Шукурова не исключил вероятность перехода в «Химки»

Агент Сунгатулина рассказал, что «Урал» не обращался в «Спартак» по вопросу выкупа контракта