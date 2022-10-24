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Сегодня, 17:03

Агент Дениса Макарова рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова рассказал, что его клиента все устраивает в стане бело-голубых.

— Я не вижу никаких проблем. Денис — человек, нацеленный на результат. Что-то у команды идет, что-то — нет. Думаю, все будет нормально.

— О переходе в Европу сейчас нет смысла заикаться?

— О переходах всегда можно заикаться. Что мешает про них разговаривать? Другой вопрос, что это очень сложная история и про нее заранее никто не скажет. Денис — сильный футболист, про него можно говорить как про игрока, который может куда-то перейти.

— Интерес от зарубежных клубов, значит, был?

— Конечно. До перехода в «Динамо» после молодежного чемпионата Европы выходили несколько европейских клубов — из Италии, Бельгии. Сейчас, после перехода в «Динамо», его статус еще повысился. И если говорить о переходе в Европу, это могут быть топ-клубы. Денис — один из самых интересных футболистов в России. Я не говорю про то, что сейчас ведутся какие-то переговоры, но интерес к нему всегда есть, — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Макаров провел 15 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-makarova-by-l-interes-ot-klubov-iz-italii-bel-gii-denis-sil-ny-j-futbolist/
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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