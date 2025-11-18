Агент Макарова сообщил, что футболист вернулся в общую группу: «Конфликта с тренером Луисом не было»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь в комментарии для «СЭ» подтвердил возвращение футболиста в общую группу после травмы.

«Да, Денис, действительно был сегодня в общей группе, что очень радует. Он проделал серьезный путь к восстановлению. Поэтому сейчас будем надеяться, что он быстрее наберет свои физические кондиции и сможет помогать команде. По поводу того, сыграет ли, вопрос к тренерскому и медицинскому штабу. Посмотрим, впереди тренировочная неделя.

Также я хотел поблагодарить Александра Родионова, врача команды, который приложил много усилий. Благодаря ему Денис быстро восстановился и вернулся после травмы. Конфликт с Луисом (Мартинесом, экс-тренером «Динамо» по физической подготовке. — Прим. «СЭ»)? Не было никакого конфликта. Луис считал, что Денис еще не готов к возвращению в общую группу», — сказал Бабырь «СЭ».

Ранее о возвращении Макарова в общую группу сообщил «РБ Спорт».

17 сентября полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил повреждение колена в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0).