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Сегодня, 06:20

Агент Лахтер: «Тюкавин еще сыроват для Европы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Деннис Лахтер оценил карьерные перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Качества у него есть. Неплохая скорость. Габаритный, может быть, ростовых характеристик там немножко не хватает, но папа — хоккеист. Гены есть, то есть здоровый бык, который не боится борьбы. Отмечу великолепный выбор позиции, открывание, достаточно высокую реализацию, неординарное принятие решений в финальной стадии атаки. Понятно, что сыроват еще для Европы, но если есть желание уезжать... Всегда от этого нужно отталкиваться», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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