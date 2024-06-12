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Сегодня, 13:42

Лахтер: «Галицкий как никто заслужил победу в РПЛ, он вложил в клуб деньги и душу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Нынешний сезон РПЛ у меня вызывает сарказм и смех. Комментаторы говорят: «Это сумасшедшие игры!» Но это не так, это луна-парк какой-то. Ни в одном чемпионате, который считает себя топом, нет такого, чтобы все лидеры проваливали матч за матчем и никто этим не пользовался. «Краснодар» откровенно жалко. Мне очень хотелось бы, чтобы он выиграл РПЛ. Галицкий как никто заслужил это. Никто не знает, дано ли ему увидеть ходить один титул, потому что он вложил в клуб кучу денег и душу», — приводит слова Лахтера Metaratings.ru.

Чемпионом РПЛ-2023/24 в шестой раз подряд стал «Зенит». «Краснодар» занял второе место. Это лучший результат клуба за всю историю выступлений в РПЛ (с 2011 года).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Деннис Лахтер
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