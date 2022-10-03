Агент Денниса Хаджикадунича Валид Фаур в разговоре с «СЭ» рассказал, возможно ли возвращение боснийского защитника в «Ростов».

— Все же что должно случиться, чтобы Деннис вернулся в «Ростов»? По сообщениям шведских СМИ понятно, что настроение резко негативное.

— Я ближайший человек из футбольного мира, кто может говорить за Дениса. Я был с ним с 15 лет. С «Ростовом» все было замечательно. Они никак не мешали нашему переезду в «Мальме». Там все понимали. В клубе работают профессионалы. Но просто они попали в ситуацию, где ФИФА сделала такое заявление о приостановке контрактов. Эта организация — буквально весь футбол. Мы не можем пойти против ФИФА. Это было бы просто невозможно для нас. Плюс мы не уверены на 100 процентов в том, чтобы возвращаться в Россию. Когда ты не уверен во всем, принимать решение невозможно.

— Был ли какой-то диалог с Карпиным по поводу этой ситуации?

— Нет. Мы с ним не общались. Только с руководителями. Мы все сказали как есть. В клубе все поняли, у нас до сих пор сохранились хорошие взаимоотношения с клубом. Больше скажу, у Дениса были предложения из европейских чемпионатов, но он оставался в «Ростове». Хаджикадунчич провел в клубе 3 года. Если бы он не хотел там играть, он бы ушел раньше. Но мы предприняли такой шаг и сейчас он игрок «Мальме». На самом деле, думаю, Денис сможет однажды оказаться и в «Реале». Это возможно!

В прошедшем сезоне 23-летний босниец провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями. «Мальме» арендовал игрока 11 марта.