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Сегодня, 15:26

Агент Депая назвал фейком новость о неофициальных контактах окружения футболиста со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай
Мемфис Депай.
Фото Reuters
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Агент нападающего Мемфиса Депая Себастьян Ледюр ответил на вопрос «СЭ» о возможности перехода голландца в «Спартак».

Ранее издание Legalbet сообщило, что окружение Депая неофициально контактировало со «Спартаком» по поводу возможного трансфера.

«Не слышал об этом. Думаю, что это фейк», — сказал Ледюр «СЭ».

В июне 2023 года друг Депая Квинси Промес отвечал на вопрос «СЭ», возможен ли трансфер Мемфиса в «Спартак». Голландцы вместе играли за сборную страны, а также имеют несколько совместных песен и клипов.

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» закончился 30 июня 2024 года. В сезоне ла лиги-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Мемфис Депай
ФК Спартак (Москва)
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