Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:41

Агент Депая опроверг информацию о том, что голландца предлагали в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депая, в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что 30-летний нидерландец мог перейти в «Спартак» в прошедшее трансферное окно.
Ранее издание Metaratings сообщило, что Депая летом предлагали московскому клубу.

«Мы не рассматривали никаких вариантов продолжения карьеры в России. Никаких разговоров с клубом не было», — сказал Ледюр «СЭ».

В сентябре 2024 года Депай в качестве свободного агента подписал соглашение с «Коринтиансом» до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Сегодня
Вчера
Неделя