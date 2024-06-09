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Сегодня, 11:23

Агент Депая ответил на вопрос о возможном переходе голландца в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Мемфис Депай.
Фото AFP
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Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, ответил на вопрос о возможности перехода голландца в «Спартак».

«Спартак»? Пока ничего не слышал от этого клуба», — сказал Ледюр «СЭ».

Ранее Квинси Промес заявил «СЭ», что трансфер нападающего «Атлетико» в «Спартак» возможен. Форвард красно-белых является другом Депая. Они вместе играли за сборную Нидерландов, а также имеют в активе несколько совместных песен и клипов.

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» заканчивается 30 июня 2024 года. В сезоне ла лиги-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Квинси Промес
Мемфис Депай
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Спартак (Москва)
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