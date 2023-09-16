Агент Диаса заявил, что конкретных предложений по игроку из России не было

Футбольный агент Маурисио Дель Рио заявил, что конкретных предложений из России по Пауло Диасу не поступало.

«Перейдет ли Пауло зимой в ЦСКА? У нас не было ни одного конкретного предложения по Диасу», — приводит слова Рио «РБ Спорт».

28-летний Диас в сезоне-2023/24 сыграл за «Ривер Плейт» 24 матчей и забил один мяч. Контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.