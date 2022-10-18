Агент Бальде: «Получили документы мотивировочной части отстранения. Планируем ждать конца дисквалификации»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ», что футболист не планирует подавать апелляцию на свою дисквалификацию.

«Мы получили документы мотивировочной части отстранения Кейта. Не планируем с этим ничего делать. Будем ждать окончания периода дисквалификации», — сказал агент «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».