Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Агент Бальде: «Получили документы мотивировочной части отстранения. Планируем ждать конца дисквалификации»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ», что футболист не планирует подавать апелляцию на свою дисквалификацию.

«Мы получили документы мотивировочной части отстранения Кейта. Не планируем с этим ничего делать. Будем ждать окончания периода дисквалификации», — сказал агент «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Бальде Кейта
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дело по иску Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей направлено в Хорошевский суд Москвы