Агент Бальде: «Получили документы мотивировочной части отстранения. Планируем ждать конца дисквалификации»

Сегодня, 13:45
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ», что футболист не планирует подавать апелляцию на свою дисквалификацию.
«Мы получили документы мотивировочной части отстранения Кейта. Не планируем с этим ничего делать. Будем ждать окончания периода дисквалификации», — сказал агент «СЭ».
Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.
В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».