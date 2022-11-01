Агент дисквалифицированного Бальде впечатлен участием «Спартака» в жизни игрока: «Невероятная помощь»

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Агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал «СЭ» о тренировках игрока во время дисквалификации.
«Бальде скоро вернется в команду! Сейчас он проводит собственные тренировки. Невероятная помощь и организация со стороны «Спартака». Я очень впечатлен!» — сказал Пасторелло «СЭ».
Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.
17 сентября стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.
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