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Агент дисквалифицированного Бальде впечатлен участием «Спартака» в жизни игрока: «Невероятная помощь»

Агент дисквалифицированного Бальде признался, что впечатлен участием «Спартака» в жизни форварда
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал «СЭ» о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Бальде скоро вернется в команду! Сейчас он проводит собственные тренировки. Невероятная помощь и организация со стороны «Спартака». Я очень впечатлен!» — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.

Кейта Бальде. Бальде дисквалифицирован до декабря. Подробности допингового скандала с форвардом «Спартака»

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