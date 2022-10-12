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Агент Обухова: «Владимир рвется в бой, он в идеальной форме»

Иван Торопцев
Корреспондент

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова рассказал о том, в какой форме футболист сейчас находится.

«Володя сейчас находится в идеальной форме, он готов играть. Он — настоящий профессионал, который будет играть в основном составе «Оренбурга». На зимние сборы он полетит уже вместе с командой. Тренируется он индивидуально, работает с тренером.
Владимир рвется в бой. Клуб не сможет его заявить до зимнего трансферного окна, но уже весной мы увидим его в команде. Мы выдерживаем все сроки, чтобы к нам не было никаких вопросов. Буквально вчера с ним общался, он в хорошем настроении. Владимир следит за командой и радуется ее успехам», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе нынешнего года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhov-v-ideal-noj-forme-on-rvetsya-v-boj-i-gotov-igrat/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
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