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Сегодня, 17:34

Агент Дивановича сообщил, что футболист вернется в общую группу в январе

Алина Савинова
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Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, что футболист приступит к полноценным занятиям на зимних сборах команды.

«В январе на сборах Заим уже сможет приступить к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова Бибы.

22-летний Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Он получил повреждение на тренировке грозненцев в сентябре. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах «Ахмата».

Черногорский футболист выступает за грозненскую команду с 2023 года. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до июня 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-zaim-vernetsya-v-obshhuyu-gruppu-v-yanvare/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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