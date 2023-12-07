Агент Дивановича сообщил, что футболист вернется в общую группу в январе

Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, что футболист приступит к полноценным занятиям на зимних сборах команды.

«В январе на сборах Заим уже сможет приступить к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова Бибы.

22-летний Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Он получил повреждение на тренировке грозненцев в сентябре. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах «Ахмата».

Черногорский футболист выступает за грозненскую команду с 2023 года. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до июня 2026-го.