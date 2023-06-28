Агент Дивановича: «Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате»

Футбольный агент Флориан Биба заявил, что черногорский полузащитник Заим Диванович не собирается покидать «Ахмат».

«Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате». Диванович — профессиональный парень, у него все отлично в команде. И все мы надеемся, что ситуация в России нормализуется, эта страна заслуживает мира», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне 22-летний Диванович провел в составе «Ахмата» 6 матчей и отметился 1 результативной передачей.

«Ахмат» финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.