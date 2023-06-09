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Сегодня, 15:53

Агент Дивеева: «Договор с ЦСКА практически согласован, но не подписан»

Константин Белов
Корреспондент
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию о подписании нового соглашения с клубом.

«Как могу прокомментировать продление контракта? Пока никак, Дивеев пока не продлил его. В принципе договор практически согласован, но не подписан, поэтому пока нечего комментировать. Пока нет подписей, моменты всегда есть. Когда мы поставим подписи, то можно будет об этом говорить как о свершившимся факте. Дождитесь пресс-релиза клуба, тогда будет все понятно», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» заявил, что футболист продлил контракт с ЦСКА на 5 лет с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

23-летний россиянин выступает за ЦСКА с 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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