Агент Дивеева назвал случайностью цепочку травм футболиста

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о самочувствии футболиста после матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Судя по тому, что Игорь провел 90 минут, видимо, все нормально. Надеюсь, что все травмы и болячки позади. Будем смотреть дальше, дай бог, чтобы ничего не возвращалось», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

Также он высказался о том, что Дивеев пропустил 19 матчей ЦСКА за последний год из-за повреждений.

«Думаю, что это не связанные случаи, просто футболист — опасная профессия, травмы случаются. А то, что такая цепочка травм произошла — это случайность, не более», — добавил агент.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний защитник провел 12 матчей за ЦСКА, в которых отметился голом и результативной передачей. ЦСКА после 22 туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 41 очко.