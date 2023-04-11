Агент Дивеева назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к игроку

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Зенит» предложит контракт его клиенту, в случае если тот не продлит соглашение с армейцами.

«Связывался ли со мной «Зенит»? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Я же не пишу это. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Слухи не комментирую. Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая и небыстрая», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

1 апреля генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с Дивеевым. В тот же день агент футболиста Олег Еремин заявил, что игроку не нравятся условия, которые ему предлагают красно-синие.