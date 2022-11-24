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24 ноября, 16:11

Агент Дивеева оценил трансферную стоимость футболиста

Виктория Кравченко
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Футбольный агент защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин оценил трансферную стоимость своего клиента.

— Transfermarkt — это не истина в последней инстанции. Не знаю, какими критериями они пользуются при определении трансферной стоимости того или иного футболиста. Часто они попадают, часто — нет, но трансферной стоимостью футболиста является все же цифра, за которую его реально кто-нибудь приобретет и кто-то за него заплатит. А это всегда история про некий эксклюзивный товар, поэтому пока сделки не будет, можно называть любые цифры. Но я оцениваю Игоря подороже, чем 6 миллионов евро.

— Во сколько раз?

— Раза в полтора как минимум, — цитирует Еремина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ЦСКА и футболист приступили к переговорам по поводу нового соглашения. Контракт 23-летнего игрока сборной России рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-transfermarkt-otsenivaet-igorya-v-6-millionov-dlya-menya-on-dorozhe-kak-minimum-v-1-5--1421918/
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
5
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