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17 мая, 14:45

Агент Дивеева опроверг информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Константин Белов
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее об этом писал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Мне не поступало предложений от «Локомотива» по поводу Дивеева. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы. Все эти интересы в конкретные предложения не выражен», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний российский футболист провел 23 матча за красно-синих, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Дивеева с ЦСКА действует до конца июня 2024-го.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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