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Агент Дивеева отреагировал на травму футболиста, из-за которой он пропустит около месяца

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Футбольный агент Олег Еремин поделился подробностями травмы своего клиента Игоря Дивеева.

«У Игоря повреждение косой мышцы живота из-за столкновения. Поддерживаю с ним связь. Он все это воспринимает стандартно. Обидно, что вышел после одной травмы и получил другую, но такое бывает. Ничего страшного», — приводит слова агента Sport24.

Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:0) и был заменен. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-agent-diveyeva-otreagiroval-na-travmu-futbolista-iz-za-kotoroy-on-propustit-okolo-mesyatsa
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Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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