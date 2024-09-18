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Сегодня, 17:41

Агент Дивеева: «В контракте Игоря есть опция для европейских клубов»

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Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

— Будет ли ЦСКА готов отпустить Дивеева в зимнее трансферное окно, если поступит хорошее предложение из Европы?

— Во-первых, до зимнего трансферного окна надо дожить. Во-вторых, в контракте Игоря есть определенная опция, грубо говоря, согласие клуба отпустить его на определенных условиях.

— Эта опция распространяется на российские клубы?

— Это для европейских клубов, — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел десять матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость защитника оценивается в 7,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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